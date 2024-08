Voetbalclub ADO en Omroep West werken weer samen

De club zei dat in het artikel onjuistheden stonden die de club schade toebrachten. Omroep West sprak dat tegen en het is niet duidelijk geworden waar de voetbalclub op doelde.

Volgens Omroep West is er de afgelopen weken meerdere keren gesproken tussen de club en de omroep. Dat heeft ertoe geleid dat de "sanctie" van de club van tafel is. De hoofdredacteur is blij dat het conflict is opgelost: "Dat we er nu weer tegenaan kunnen is voor beide partijen natuurlijk het beste."