AFP De Evertsen in 2021

NOS Nieuws • vandaag, 12:58 • Aangepast vandaag, 13:27 Brand op marineschip Evertsen in haven Den Helder

In de haven van Den Helder is aan het einde van de ochtend brand uitgebroken op een fregat van de marine. Alle bemanningsleden zijn op tijd van boord gegaan en is er niemand gewond geraakt.

De brand woedt op het fregat Zr.Ms. Evertsen, dat in 2005 door de marine in gebruik werd genomen. Het schip ligt op dit moment in de marinehaven aan de werf voor een opknapbeurt. De bedoeling was dat het binnenkort weer in gebruik zou worden genomen, zegt een woordvoerder van de marine.

De brandweer kreeg even na 11.30 uur de eerste melding van de brand. De vuurhaard in het marineschip is volgens de brandweer lastig te lokaliseren "omdat er allerlei kleine kamertjes en gangen zijn".

Het schip is een van de luchtverdedigings- en commandofregatten van de marine. Hoeveel mensen er op het moment van de brand aan boord waren, is niet bekend. Ook over de oorzaak is volgens de marinewoordvoerder nog niets te zeggen.

RVP Media Brandweer bij de marinehaven in Den Helder