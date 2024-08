Kooij niet meer van start in Renewi Tour na valpartij

Olav Kooij stapt na zijn val van gisteren in de Renewi Tour niet meer op de fiets voor de tweede etappe, een tijdrit over 15 kilometer. Zijn ploeg Visma-Lease a Bike meldt dat de 22-jarige sprinter te veel last heeft van zijn verwondingen.

Ook in de eindsprint was er een valpartij, waarbij Dylan Groenewegen zijn sleutelbeen brak . De Italiaan Jonathan Milan won de etappe.

Kopman EK

Zijn ploeg doet geen mededelingen over de aard van de verwondingen van Kooij en of de val gevolgen heeft voor de Europese kampioenschappen van over twee weken. Kooij is samen met Mathieu van der Poel aangewezen als kopman voor de wedstrijd in België.