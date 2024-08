Spaanse politie

NOS Nieuws • vandaag, 09:59 Gevluchte kindermisbruiker uit Nederland opgepakt in Spanje

De Spaanse politie heeft in de stad Tortosa een voortvluchtige man opgepakt die in Nederland is veroordeeld voor seksueel misbruik van een minderjarige. De aanhouding werd op 13 augustus verricht, maar is nu door de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt.

De man is vorig jaar tot 12 maanden cel veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een minderjarige in 2020. Nadat hij daarvoor werd veroordeeld, dook hij onder in Spanje, zegt de Spaanse politie.

De Nederlandse justitie had in juli een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Volgens het Openbaar Ministerie moet de man nog 360 dagen van zijn straf uitzitten.

Door informatie van het Nederlandse OM- en politieteam FASTNL voor de opsporing van veroordeelde voortvluchtigen kwam de Spaanse politie erachter waar de man verbleef.

De man hield zich schuil in de provincie Tarragona in het noorden van Spanje. De politie arresteerde hem op de openbare weg. De Nederlander is inmiddels overgedragen aan de onderzoeksrechter, die zal beslissen over zijn overlevering.