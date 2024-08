Pannenkoekenrestaurants onverminderd populair door opa's en oma's

Weinig faillissementen

In totaal zijn er 339 pannenkoekenrestaurants in Nederland. Dat is bijna 12 procent meer dan in 2010, blijkt uit het onderzoek van de bank. Het aantal faillissementen bleef de afgelopen acht jaar beperkt tot vijf. Daarmee is de pannenkoekenbranche een van de meest stabiele horecabranches.