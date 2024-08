Hecht Museum De gebroken kruik

NOS Nieuws • vandaag, 10:15 Jongen (4) laat eeuwenoude zeldzame kruik in stukjes vallen

Een jongen van 4 heeft per ongeluk een 3500 jaar oude kruik in kleine stukjes laten vallen in een museum in Israël. Het museumstuk was zeldzaam omdat het nog volledig intact was, zegt het Hecht Museum tegen de BBC. "Hij wilde weten of er iets in zat", zegt zijn vader.

De kruik stond open en bloot bij de ingang van het museum, dat gespecialiseerd is in het verzamelen van archeologische stukken. Volgens een woordvoerder is het voor bezoekers " extra bijzonder" om stukken zonder obstructie te kunnen bekijken.

De vader van de jongen zegt dat zijn zoon een klein beetje aan de kruik trok omdat hij wilde weten of er iets in de kruik zat. Vader Alex was naar eigen zeggen in shock toen hij zijn zoon naast de gebroken kruik zag staan. "In eerste instantie dacht ik: dat kan mijn zoon toch niet hebben gedaan?"

Alsnog welkom

Het museum had al snel door dat het om een ongeluk ging. "Er zijn situaties dat stukken bewust worden vernield. Dan schakelen we altijd de politie in. Maar daar was nu geen sprake van", zegt een woordvoerder tegen de Britse omroep.

De jongen en zijn vader zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een georganiseerde tour wanneer de kruik weer gerepareerd is. Een specialist gaat zich nu over de archeologische vondst ontfermen.

Volgens het museum zal het stuk "op korte termijn" weer op zijn plaats staan. Vader Alex zegt opgelucht te zullen zijn als de pot hersteld is, maar voelt zich wel schuldig dat het niet langer "hetzelfde stuk is".

Hecht Museum De kruik stond bij de ingang van het museum

De kruik, die dateert uit de bronstijd 2200 en 1500 voor Christus, werd vermoedelijk gebruikt om lokale producten zoals wijn of olijfolie in te bewaren. Het stuk is van voor de tijd van de bijbelse koning David en koning Salomon. De kruik staat al 35 jaar in het museum.

Het is kenmerkend voor de regio Kanaän en de oostelijke Middellandse Zeekust. Soortgelijk aardewerk dat tijdens opgravingen wordt gevonden is meestal kapot of onvolledig. Toen deze kruik werd gevonden sprak het museum van "een indrukwekkende vondst", juist omdat die nog intact was.

Ondanks het "zeldzame ongeluk" zal het museum nog steeds "waar mogelijk" stukken zonder barrières of glazen wanden tentoonstellen.