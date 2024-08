Politie Eenheid Oost-Brabant

NOS Nieuws • vandaag, 09:17 Grote storing bij hulpdiensten, communicatie- en alarmeringssysteem ligt plat

Hulpdiensten kampen al sinds gisteravond met een landelijke storing in het communicatie- en alarmeringssysteem. Hierdoor kunnen hulpdiensten onderling moeilijker communiceren.

112 is nog wel bereikbaar. Het is onduidelijk of de storing verband houdt met die op Eindhoven Airport.

Wat de oorzaak van de storing is, is nog onduidelijk. Het gaat vooral om problemen met de piepers die de hulpdiensten gebruiken om te worden opgeroepen in het geval van een incident.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht is de storing al sinds half elf gisteravond aan de gang. De hulpdiensten communiceren nu telefonisch of via SMS. In de veiligheidsregio Utrecht heeft de storing nog geen grote problemen veroorzaakt, vertelt de woordvoerder.

Het is niet de eerste keer dat de hulpdiensten in Nederland kampen met een storing in het communicatienetwerk. In augustus vorig jaar was er urenlang een storing in het C2000-communicatiesysteem.

Via dit communicatiesysteem staan agenten op straat in verbinding met elkaar en met de meldkamer. Ook andere hulpdiensten, waaronder de brandweer en de Koninklijke Marechaussee, gebruiken het netwerk.