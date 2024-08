Peelpioneers

NOS Nieuws • vandaag, 17:29 Brabantse schillenverwerker wil uitbreiden naar Spanje Rutger Knol redacteur economie

Rutger Knol redacteur economie



Tussendoor een sinaasappel eten of een citroen persen. En dan de schil uiteindelijk terugvinden in bier, muffins, vegetarische maaltijden en schoonmaakmiddelen. Het recyclebedrijf PeelPioneers specialiseerde zich zeven jaar terug in deze techniek.

De Brabanders breiden hun bedrijf nu uit in het moederland van de sinaasappel- en citroenbomen: Spanje. Daar moet straks dertig miljoen kilo sinaasappelschillen per jaar verwerkt worden. "Er kan nog zo veel meer uit de schillen gehaald worden", zegt Bas van Wieringen, één van de oprichters van PeelPioneers.

Om aan de groeiende vraag naar versgeperst sinaasappelsap te voldoen schaften veel supermarkten, cafés en kantines de afgelopen jaren persmachines aan. In al die schillen zag PeelPioneers markt. Het bedrijf begon de schillen te verzamelen, om ze te verwerken tot oliën en vezels. Deze ingrediënten vind je terug in producten als bier en schoonmaakmiddelen.

Niet tastbaar

Voor bedrijven werd het ook steeds interessanter om de schillen te laten ophalen, in plaats van ze weg te gooien waarna ze bijvoorbeeld worden verbrand. Dat komt doordat de belasting op het verbranden van afval de afgelopen jaren steeds verder is verhoogd.

"We geloven erin dat de circulaire economie tastbaarder moet worden voor consumenten", legt Van Wieringen uit. "Het moet meer gaan leven, want je ziet het niet dagelijks. Net als ons product. Het is niet tastbaar, maar zit wel verwerkt in producten van anderen."

Aparte keuze

Hoewel Nederlanders volgens het Voedingscentrum gemiddeld 7,8 gram sinaasappel per dag eten, zijn er hier eigenlijk geen sinaasappelbomen. "Eigenlijk was het een aparte keuze om in Nederland te beginnen met ons bedrijf", blikt Van Wieringen terug. "Maar we hebben hier wel de kennis met de technische universiteiten en hogescholen. En die kennis hebben wij weer kunnen toepassen op de sinaasappelschil."

PeelPioneers

PeelPioneers opende zijn eerste fabriek in 2021. In die fabriek in Den Bosch wordt inmiddels dagelijks 30.000 kilo aan schillen verwerkt, zo'n zeven vrachtwagens vol. Het bedrijf heeft in totaal zo'n dertig miljoen kilo aan schillen verwerkt.

De nieuwe fabriek in Spanje moet in de regio Murcia komen te staan. ''Het zit in het hart van de industrie van de citrusteelt. Waar je ook om je heen kijkt zie je citroen- en sinaasappelbomen.''

Uitvindingen

Hoewel de fabriek in Spanje twee keer zo groot is, gaan er net als in de kleinere fabriek in Nederland slechts vijftig man aan de slag. "Dat komt doordat we ons laboratorium en het kenniscentrum hebben in Nederland", legt Van Wieringen uit. "De uitvindingen die we daar dagelijks doen, hebben we niet nogmaals nodig op een andere locatie."

Investeerders van de uitbreiding zijn onder meer de Europese Investeringsbank, de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en het Nationaal Groenfonds. Het bedrijf krijgt ook een deel subsidie.