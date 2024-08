Geen vermisten meer na instorten ijsgrot in IJsland, zoektocht beëindigd

De zoektocht naar vermisten in de ijsgrot die zondag instortte in IJsland is beëindigd omdat er niemand meer wordt gezocht. Alle leden van een groep toeristen die zich in of bij de grot bevonden toen die instortte zijn geteld. Hierdoor is het definitieve aantal slachtoffers hetzelfde gebleven: één man overleed ter plaatse en een vrouw is naar een ziekenhuis in de hoofdstad Reykjavik overgebracht. Beide slachtoffers zijn Amerikaanse staatsburgers, meldde de politie.