Complotdenker 'Bodegraven' krijgt boetes en celstraf als ze niet stopt met uitingen

Een vrouw die beweert dat in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een 'satanistisch pedonetwerk' bestaat, moet stoppen met het delen van deze complottheorie. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald.

Sinds begin april 2023 deelt de oud-agent uit Doetinchem op sociale media berichten waarin ze uitlatingen van anderen over onder meer kindermoorden door een satanisch-pedofiel netwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk herhaalt. Bewijs daarvoor is nooit geleverd.

Ze moet zestig dagen de cel in als dat bedrag bereikt wordt en ze zich nog steeds niet houdt aan het verbod. Ook heeft de rechter de vrouw verplicht eerdere uitingen over dit complot te verwijderen van sociale media.

8 augustus droeg de gemeente haar op te stoppen met het verspreiden van het complot en haar eerdere berichten hierover te verwijderen. Aan dit verzoek gaf ze geen gehoor. Ze is dit "in nog heftigere bewoordingen nog meer gaan doen", stelt de rechtbank vast.

Het complot

Verschillende complotdenkers, onder wie de vrouw uit Doetinchem, beweren dat in de gemeente een satanisch-pedofiel netwerk bestaat dat kinderen misbruikt en vermoordt. Bedenker van dit complot is Joost Knevel, die in het Zuid-Hollandse Bodegraven opgroeide. Hij beweerde dat hij in de jaren 80 slachtoffer was geworden van dit netwerk. Bewijs daarvoor is nooit geleverd.