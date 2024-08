Podcast De Dag: Het Rotterdam van Carola Schouten

De aankomend burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, kan haar borst nat maken, want Rotterdam is geen makkelijke stad om te besturen. Dat zeggen Rotterdammers zelf en zei ook vertrekkend burgemeester Aboutaleb gisteren tijdens zijn afscheid. Hoewel Schouten de stad goed kent, en er volgens de gemeenteraad ook goed past, is haar taak complex.