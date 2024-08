Zoekactie naar vermiste zwemmer in Scheveningen gestaakt, wel extra surveillance

Een grote zoekactie naar een zwemmer die sinds gisteravond in Scheveningen wordt vermist, is stopgezet. Wel wordt vandaag langs de kust en op zee nog extra gesurveilleerd, zegt de brandweer.

Hulpdiensten werden gisteravond rond 20.15 uur gealarmeerd over zwemmers in nood bij het Zuidelijk Havenhoofd in Scheveningen. Drie zwemmers konden uit zee worden gered en werden naar het ziekenhuis gebracht. Naar een vierde zwemmer werd lange tijd gezocht , maar de zoekactie werd gestaakt omdat het te donker werd.

Extra surveillance

Vandaag heeft de zoektocht een andere vorm gekregen: meer gericht op het vinden van het lichaam van de zwemmer. "Het is niet zo dat we helemaal stoppen met zoeken, want er is nog steeds sprake van een vermissing", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Er worden vandaag alleen geen grote zoekacties opgezet."