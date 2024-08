Grote brand verwoest loods met oliebollenkramen in Tholen

In het Zeeuwse Tholen heeft vannacht een brand gewoed in een loods met oliebollenkramen. De loods is volledig afgebrand.

De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden en wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen kantoorpand. Aan mensen in de omgeving werd geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Rond 02.15 uur was de brand onder controle. Er raakte niemand gewond.

Oliebollenkramen in vlammen op

In de loods stonden meerdere kermiswagens, waaronder zeven oliebollenkramen. Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen Omroep Zeeland dat ze niet meer te redden waren. "Er stonden ook spullen voor kerstmarkten en dergelijke. Dus veel vuurbelasting, met gasflessen en olie. Dat is helaas allemaal verloren gegaan." Van het pand is niet veel over, aldus de woordvoerder: "Het dak is helemaal ingestort."