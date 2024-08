Voormalige Duitse succestrainer Daum (70) overleden

Daum begon zijn loopbaan als trainer in 1986 bij FC Köln. Met zijn tweede club, VfB Stuttgart, werd hij in 1992 kampioen van Duitsland. In het buitenland greep hij met Besiktas, Fenerbahçe en Austria Wien de landstitel. Zijn laatste klus was het bondscoachschap van Roemenië in 2017.