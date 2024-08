Eendenfokkerijen gooien nog steeds met dieren, NVWA doet onderzoek

Het gaat er nog altijd slecht aan toe bij een aantal eendenfokkerijen. Uit nieuwe beelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights blijkt dat de eenden hardhandig behandeld worden voordat ze naar de slacht gaan. In 2018 kaartte de organisatie de misstanden ook al aan.

Op de beelden is te zien dat medewerkers eenden in kratten smijten, met de dieren gooien en ook bewust op de dieren gaan staan. Volgens Animal Rights raken de eenden bekneld en is het erg stressvol voor de dieren.