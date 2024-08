Bus met bruiloftsgasten botst tegen huis in Beek en Donk, chauffeur omgekomen

In het Brabantse Beek en Donk is een touringcar met bruiloftsgasten tegen een huis gebotst. Daarbij is de chauffeur van de touringcar overleden, meldt de brandweer op X. Twee inzittenden raakten lichtgewond, aldus de politie. Alle passagiers konden op eigen kracht uit de bus komen.

Volgens een vrouw die in de buurt woont had het heel anders kunnen aflopen. "Ik ben blij dat er een betonnen muurtje en auto's stonden, die hebben de bus nog een beetje afgeremd", zegt ze tegen Omroep Brabant. "Als de bus een boom had geraakt of in het kanaal was beland was het een heel ander verhaal geweest."