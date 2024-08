ANP Blikjes Droste-cacao.

NOS Nieuws • vandaag, 12:12 Droste van ondergang gered dankzij overname door Belgische chocoladefabrikant

Het oer-Hollandse en 160 jaar oude chocoladebedrijf Droste is van de ondergang gered. Het Belgische Pauwels Engineering - dat in 1997 ook de iconische Koetjesreep overnam nadat het dreigde te verdwijnen - zet de activiteiten van de Droste-fabriek in het Gelderse Vaassen voort.

Droste kwam de afgelopen jaren in grote problemen. Door de coronapandemie stortte de export van Droste-chocolade in en viel ook de voor het bedrijf belangrijke verkoop van chocola in bijvoorbeeld vliegtuigen en op luchthavens - weg.

"Toen kregen we de energiecrisis. Onze energiekosten werden bijna vier keer zo hoog. En als klap op de vuurpijl een extreme stijging van de cacaoprijzen in 2023-2024", zegt Bernard Brummelaar van Droste. "De druk werd steeds groter. We hadden absoluut behoefte aan nieuw kapitaal."

Het zoeken naar een nieuwe partner kostte tijd. "Het was voor ons ook van groot belang dat de werkgelegenheid van onze 30 mensen werd behouden. Dat lag ook zwaar op mijn maag. Eén op de drie van onze mensen zijn rond de 60 jaar, met gemiddeld 34 dienstjaren. Met andere woorden: hun hele leven is Droste. Dat was voor ons echt wel geweldig om die medewerkers te kunnen meedelen dat we nu doorkunnen als Droste op de plek waar we zitten, hier in Vaassen. En dat we door kunnen bouwen aan de revival van Droste."

Omzet omhoog

Aan de omzet van Droste lag het niet. Die steeg na corona van 5 naar bijna 14 miljoen euro per jaar. Brummelaar: "De productie gaat vanaf nu weer vol gas, zoals de bekende pastilles. Ook over de Droste chocoladeletters hoeft niemand zich zorgen te maken."

Het is niet voor het eerst dat Droste is overgenomen. In 1977 bijvoorbeeld kwam het Nederlandse merk in Amerikaanse handen en verloor daarmee het predicaat 'Koninklijk'. In 1989 werd het Nederlandse suiker- en voedingsmiddelenbedrijf CSM eigenaar. Sinds 1997 was het Duitse Hosta eigenaar en moedermaatschappij van Droste BV in Vaassen. Vanaf nu is Pauwels de nieuwe eigenaar.