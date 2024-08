Wandelaar (67) in Limburgs natuurgebied gedood door runderen

In samenwerking met

Een 67-jarige wandelaar is om het leven gekomen in een natuurgebied bij Spaubeek toen hij werd aangevallen door een kudde runderen. De gemeente Beek heeft het natuurgebied afgesloten na het voorval.

Het incident vond al op 10 augustus plaats, maar komt nu pas naar buiten. Een woordvoerder van de politie spreekt bij L1 Nieuws over een "overlijden door niet-natuurlijke oorzaak" op die dag. Omdat het niet om een strafbaar feit gaat, stelt de politie geen onderzoek in.

Natuurgebied Vrouwenbos bij Spaubeek in Zuid-Limburg is deels weidegebied, deels bos. Volgens een getuige was het stuk wei waar de 67-jarige man die dag met een hond ging wandelen pas onlangs opengesteld voor bezoek.