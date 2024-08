Reuters Bondskanselier Scholz (l) kondigt de redding op de werf zelf aan

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 22:29 Duitse staat redt cruisescheepbouwer aan de grens bij Groningen

De Duitse overheid zet alles op alles om de noodlijdende scheepswerf Meyer Werft in Papenburg te redden. De werf, pal aan de grens met de provincie Groningen, is een van de grootste cruiseschepenbouwers ter wereld. Er werken 3100 mensen, onder wie een onbekend aantal uit Nederland.

De regering in Berlijn en de deelstaat Nedersaksen zijn bereid borg te staan voor een bedrag van 900 miljoen euro. Bovendien neemt de Duitse overheid 80 tot 90 procent van de aandelen over, melden Duitse media.

De Duitse bondskanselier Scholz reisde vanmiddag zelf via vliegveld Groningen Airport Eelde naar Papenburg om het nieuws op de werf te vertellen. Volgens hem is het nooit de vraag geweest of de Duitse regering de werf zou helpen, maar ging het alleen om de vraag hoe dat moest gebeuren. "Duitsland als derde economie ter wereld heeft een sterke maritieme sector nodig", aldus de bondskanselier. Hij noemde de werf een "industrieel kroonjuweel".

Disney

De eeuwenoude werf van de familie Meyer, waarvoor de rivier de Eems eerder werd uitgebaggerd en verbreed, verkeert sinds de coronacrisis in financiële moeilijkheden. Na een paar geruchtmakende besmettingen op cruiseschepen, werden cruisevaarten afgelast en bestelden rederijen geen nieuwe schepen meer.

Inmiddels ligt de sector onder vuur van klimaatactivisten. Maar de orderportefeuille in Papenburg is weer aardig gevuld. Zo bestelde het Amerikaanse miljardenconcern Disney vier grote cruiseschepen. Probleem is echter dat Meyer Werft de kosten voor de bouw van de schepen zelf moet voorschieten. Het gaat om ongeveer een miljard euro per cruiseschip. Het geld daarvoor ontbreekt, liet de werf eerder weten; half september zou het geld op zijn.

Nu de Duitse staat te hulp schiet, lijkt dat probleem opgelost. Het betekent wel dat de werf, sinds de oprichting in 1795 een familiebedrijf, nu een staatsonderneming wordt. Die status houdt het in elk geval tot 2027.

Oosten van Groningen

In Papenburg wordt benadrukt dat de miljoenensteun niet alleen belangrijk is voor de werf zelf, maar ook voor alle toeleveranciers zowel in Duitsland als in het oosten van Groningen, meldt RTV Noord. In totaal werken bij de toeleveranciers naar schatting 18.000 mensen.

Vakbond IG Metall vreesde eerder voor een massaontslag. Een woordvoerder noemt de financiële bijdrage nu een "noodzakelijke oplossing".

Hoewel het om een groot bedrag aan staatssteun gaat, verwacht bondskanselier Scholz geen problemen bij de Europese Unie. Het Duitse parlement, de Bondsdag, en het parlement van de deelstaat Nedersaksen moeten nog wel officieel akkoord gaan.