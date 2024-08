NOS Serginio Piqué

NOS Nieuws • vandaag, 20:29 Gearresteerde radio-dj: 'Excuses gekregen van koningshuis'

Serginio Piqué heeft excuses gekregen van het koningshuis voor de gewapende arrestatie in Antwerpen. De radio-dj van het digitale radiostation NPO Blend meldt aan de NOS dat de Rijksvoorlichtingsdienst hem belde om namens het koningshuis excuses aan te bieden.

De RVD zegt tegen de NOS begrip te hebben voor de situatie van de dj en zegt zich voor te stellen hoe vervelend de arrestatie was.

Piqué werd begin deze maand tijdens een vriendenuitje klemgereden en met getrokken wapens gearresteerd in het centrum van Antwerpen. Hij was met een gehuurde auto van Amsterdam naar Antwerpen gereden, maar had naar eigen zeggen niet door dat ze de hele rit achter prinses Amalia reden. Dat was verdacht voor de politie in Nederland, die daarop de collega's in België tipte.

Piqué zegt begrip te hebben voor de politie in België, maar hij begrijpt niet hoe die tip tot stand is gekomen. "En van Amsterdam tot België is best wel lang. Nederland had de arrestatie zelf kunnen doen." De dj vindt dat er extreem is gehandeld.

Bekijk beelden van de arrestatie:

1:02 Arrestatieteam houdt Nederlandse dj onder schot in Antwerpen

Op het moment van de arrestatie was het voor Piqué en zijn vrienden onduidelijk wat er gebeurde. De dj dacht in eerste instantie dat het ging om een persoonsverwisseling. "Er gaat zo veel door je heen. Je gaat je afvragen of er misschien etnisch profileren bij kwam kijken. Dat is een gevoel dat elke persoon van kleur ervaart als ze ten onrechte worden staande gehouden", zegt Piqué. Toch denkt hij niet dat zijn uiterlijk de reden was voor zijn arrestatie.

Wel blijft hij vraagtekens houden over de gang van zaken. "We hadden ook gewoon een stopteken kunnen krijgen. Dan hadden ze onze auto kunnen doorzoeken en dan waren we met twee minuten klaar geweest."

Bijgepraat

Pas op het bureau werd de vriendengroep bijgepraat door de politiechef van Antwerpen. De Nederlandse veiligheidsdiensten hadden de Belgische politie gevraagd om de groep met spoed aan te houden. Toen ze onschuldig bleken, konden ze zonder uitleg gaan. Piqué: "Ze zeiden: 'ga genieten van Antwerpen, jullie hebben een goed verhaal te vertellen met kerst.'"

Voor Piqué is de zaak afgedaan. Hij zegt niet van plan te zijn om juridische stappen te ondernemen. "De excuses zijn gemaakt, en dat is wat ik wilde." Hij zou het wel goed vinden als ook zijn vrienden een telefoontje krijgen.