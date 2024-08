AFP

NOS Nieuws • vandaag, 12:22 Man toch vrijgesproken van stiekem afdoen van condoom tijdens seks

De 29-jarige Rotterdammer die was veroordeeld voor het stiekem afdoen van zijn condoom tijdens de seks, is in hoger beroep vrijgesproken. Het Gerechtshof in Den Haag zegt niet te kunnen bewijzen dat de man het condoom stiekem afdeed, ook wel stealthing genoemd.

In maart vorig jaar werd de man door de rechtbank nog veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Hij werd vrijgesproken van verkrachting, maar veroordeeld voor dwang, want hij dwong zijn slachtoffer zich te laten penetreren zonder voorbehoedsmiddel. De officier van justitie zei tijdens de behandeling van de zaak in de rechtbank dat het een vorm van gedwongen onveilige seks was.

Het was de eerste veroordeling in Nederland in een zaak over het stiekem afdoen van een condoom tijdens de seks. De verdachte werd veroordeeld voor dwang omdat er over stealthing zelf niets in de wet staat.

Het Openbaar Ministerie vond dat er een zwaardere straf moest komen voor de man en ging in beroep. Volgens het OM was er niet alleen sprake van dwang, maar ook van verkrachting.

Geen bewijs

De man zou tijdens de seks met een date in augustus 2021 stiekem zijn condoom hebben afgedaan, zonder dat zijn bedpartner dat wist. Het hof zegt dat dit niet te bewijzen valt, ook omdat er geen aanvullend bewijs voor is. Gesprekken via Whatsapp tussen de verdachte en aangeefster geven daar niet genoeg aanwijzingen voor.

Een verdachte in een soortgelijke zaak werd eerder ook vrijgesproken, ook omdat er niet genoeg bewijs was. Hij stelde het condoom "in the heat of the moment" te zijn vergeten en wel de intentie te hebben gehad om een condoom te gebruiken, zoals hij eerder op de avond ook had gedaan. De rechtbank zei toen dat het niet te bewijzen was dat de verdachte opzettelijk had gehandeld. In die zaak werd geen beroep aangetekend.

In tegenstelling tot Nederland, is stealthing in andere landen strafbaar. In bijvoorbeeld Duitsland, Zwitserland en Nieuw-Zeeland is het opgenomen in de wet.

Een ander slachtoffer vertelde aan Nieuwsuur hoe zij op 19-jarige leeftijd slachtoffer werd van stealthing. De gevolgen waren enorm:

