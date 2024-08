Flickr.com/World Police Vehicles Een politiewagen in Fort Lauderdale (ter illustratie)

NOS Nieuws • vandaag, 21:06 Babysitter bekent schuld na dood man die zij als kind zou hebben mishandeld

Een voormalige babysitter in de Amerikaanse staat Florida heeft schuld bekend in de zaak van de dood van een man die als baby door elkaar geschud zou zijn. De 62-jarige Terry McKirchy paste in 1984 op de toen vijf maanden oude Benjamin Dowling toen die een hersenbloeding kreeg.

Dowling liep een zware hersenbeschadiging op door de hersenbloeding. Hij heeft daarna nooit gekropen, gelopen en gesproken en kon niet zelfstandig eten, meldt zijn familie. Hij overleed in 2019 op 35-jarige leeftijd.

Ziekenhuis

De toen 22-jarige McKirchy werd als oppas ingehuurd door de ouders van Dowling, bij haar thuis in Fort Lauderdale. Moeder Rae Dowling vertelde aan onderzoekers dat Benjamin slap was en zijn vuisten gebald waren toen ze hem op 3 juli 1984 ophaalde bij McKirchy.

Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar werd vastgesteld dat hij een hersenbloeding had opgelopen doordat hij door elkaar was geschud. McKirchy werd enkele dagen later gearresteerd.

Verband

Volgens het Openbaar Ministerie is er een direct verband tussen de hersenbloeding in 1984 en het overlijden in 2019. Omdat de schuldbekentenis van de vrouw onderdeel is van een deal met het Openbaar Ministerie ontloopt zij mogelijk een levenslange gevangenisstraf. Het is nog onbekend wat voor straf zij krijgt.

McKirchy sloot in 1985 ook al een deal met het Openbaar Ministerie. Zij was toen zwanger. De deal hield in dat ze drie maanden lang elk weekend de gevangenis in moest. Ook kreeg ze drie jaar voorwaardelijk. De vrouw heeft altijd volgehouden dat ze onschuldig was, maar stelde dat ze akkoord ging omdat ze van de zaak af wilde en met haar kinderen samen wilde zijn.