Agema: geen verbod op private equity in de zorg

Net als haar voorganger Helder is minister Agema van Volksgezondheid niet voor een verbod op privékapitaal in de zorg. Op vragen daarover uit de Tweede Kamer antwoordt ze dat zo'n verbod tot gevolg zou hebben dat de financiering van onderdelen van het zorgaanbod moeilijker wordt en dat het daarmee de toegankelijkheid van zorg kan beperken.

In de Kamer hebben verschillende partijen hun bezorgdheid uitgesproken over de macht van veel private investeerders in de zorg. Ook de PVV, Agema's eigen partij, toonde zich kritisch.

Tegen excessieve winstuitkeringen

De minister meldt aan de Kamer dat ook in Duitsland is gepraat over een mogelijk verbod op private equity in de zorg. "Maar vanwege te beperkte onderbouwing bleek een verbod juridisch niet haalbaar."