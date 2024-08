ANP Uitrijden van mest

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 09:10 Boeren mogen toch mest uitrijden tijdens bezoek koningspaar aan Veere: 'Vergissing'

25 boeren in de Zeeuwse gemeente Veere mogen volgende week dinsdag toch mest uitrijden. De gemeente had ze per brief gevraagd daarvan af te zien gedurende het werkbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, maar de gemeente biedt nu excuses aan voor dat verzoek.

"Door dit in de brief zo aan u te vragen, hebben wij een vergissing gemaakt", schrijft burgemeester Frederiek Schouwenaar in een nieuwe brief aan de betrokken boeren in Veere. "We zijn juist heel erg trots, én op het landelijk gebied én op de boeren. Het verzoek dat we deden hadden we dus nooit aan u mogen vragen. Namens het college wil ik daarvoor mijn spijt betuigen."

Het verzoek aan de boeren om geen mest uit te rijden tijdens het koninklijk bezoek maakte veel los, meldt Omroep Zeeland. Vooral in het landelijk gebied rond Serooskerke was er verontwaardiging.

Er is politiek veel te doen over het uitrijden van mest, onder meer vanwege de zogeheten nitraatrichtlijn, terwijl dit juist de tijd van het jaar is dat het moet gebeuren. De boeren vroegen zich ook af in hoeverre de koning en koningin last zouden hebben van een beetje stank en lawaai.

Pracht van Zeeland

De gemeente Veere haalt dus nu bakzeil. In haar brief schrijft de burgemeester dat het koninklijk paar op 27 augustus "vooral de pracht van Zeeland" getoond moet worden. "En juist u, de boeren en alles wat daarbij komt kijken, zijn daar een heel belangrijk onderdeel van. Boeren die zelf bepalen hoe hun werk eruitziet en wanneer zij mesten."

Koning en koningin bezoeken volgende week dinsdag niet alleen Veere en Serooskerke, ze gaan ook naar Vlissingen, Middelburg en Domburg.