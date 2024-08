ANP

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 19:32 Nabestaande en verdachte van dodelijk ongeluk verslagen voor rechter: 'Wat een verdriet'

Twee mannen troffen elkaar vandaag voor de rechter in Zwolle. Beiden snikkend en met de handen voor de ogen. De een wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op een mistige zaterdagochtend in februari 2022. De ander verloor bij dat ongeluk zijn vrouw.

De vrouw, moeder van drie kinderen, was die ochtend onderweg naar een coronateststraat toen haar auto werd geramd. De auto belandde ondersteboven in een slootje. Hulpdiensten konden niks meer voor de vrouw doen.

In de andere auto zat een man met zijn twee kinderen. De drie bleven wonderlijk genoeg ongedeerd. Uit onderzoek bleek dat de man tussen de 97 en 130 km/u had gereden, waar de maximumsnelheid 60 km was. Hij probeerde de vrouw nog te ontwijken: "Dat is me niet gelukt, en dat spijt me", citeert een verslaggever van RTV Oost de verdachte.

Die blikken van mijn kinderen, ik kan het echt niet omschrijven De nabestaande over het moment waarop hij zijn kinderen vertelde dat hun moeder niet meer leeft.

De nabestaande vertelde in de rechtbank over het moment dat hij aan zijn kinderen moest vertellen dat hun moeder niet meer leeft: "Het ogenblik dat ik de kids moest zeggen dat hun moeder weg was, dat zie ik elke dag nog langskomen. Die blikken van mijn kinderen, ik kan het echt niet omschrijven. Het was zo intens, die zie ik elke dag terug", zei hij snikkend en met tussenpozen.

Ook de verdachte kwam moeilijk uit zijn woorden: "Ik vind het afschuwelijk, en ik voel de pijn die hij ook voelt. Geloof me maar. Ik moet er ook mee leven, dat is niet makkelijk", zei hij terwijl hij zijn handen voor zij ogen sloeg. Hij benadrukte dat over zijn leven sinds het ongeluk een grauwe sluier hangt. Door concentratieproblemen moest hij stoppen met werken. Ook is hij kribbig en heeft zijn dochter nachtmerries. "Ik heb er gewoon niet zo veel lol meer in", zei hij.

Even viel het stil in de rechtszaal: "Wat een verdriet hè, voor iedereen", doorbrak de rechter de stilte.

Schuldvraag

De vrouw had geen voorrang. Ze had de man voor moeten laten gaan. Maar de zaak draait volgens de officier van justitie over het gedrag van de man. "De vraag is: was het ongeval vermijdbaar? En als meneer zich aan de maximumsnelheid had gehouden, dan is er een grote kans dat er geen botsing was ontstaan, of minder letsel", aldus de officier.

De auto van de vrouw belandde in de sloot:

GS Media

De verdachte zei dat de auto van de vrouw ineens voor hem stond. Bovendien had hij, ondanks de mist, goed zicht op de weg. "Ontelbare keren heb ik alles teruggehaald, wat ik heb gedaan, wat ik anders had kunnen doen. Maar ik heb een fout gemaakt, dat is zo."

De advocaat van de man erkent dat hij te snel reed, maar heeft twijfels bij de snelheden die in het onderzoek naar voren komen. De foutmarges bij de berekeningen van de snelheid zouden te groot zijn.

Tegen de man is een taakstraf van 240 uur geëist en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij een rijontzegging van een jaar krijgt. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.