Vier gewonden door brand in woning Katwijk

Volgens de veiligheidsregio waren de slachtoffers tijdens de brand in de woning aanwezig. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is nog wie de zwaargewonden zijn. Hoewel het vuur snel onder controle was, is de woning zo beschadigd dat die onbewoonbaar is. Volgens een verslaggever van Omroep West ter plaatse was de brand "kort en hevig". Over de oorzaak is nog niets bekend.