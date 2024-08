ANP

NOS Nieuws
Duurzaamheidsfondsen ASN stappen uit kledingbedrijven

De op duurzaamheid gerichte vermogensbeheerder ASN Impact Investors heeft alle belangen in kledingbedrijven verkocht. Volgens ASN boeken bedrijven als H&M, het moederbedrijf van Zara, en Asics onder druk van Chinese concurrenten te weinig vooruitgang op het gebied van duurzaamheid.

Het is een "duivels dilemma", zegt directeur San Lie, omdat ASN nu niet meer als aandeelhouder met deze bedrijven in gesprek blijft. "Op het vlak van arbeidsomstandigheden zijn er wel wat verbeteringen, maar er gebeurt te weinig en het gaat niet snel genoeg."

Volgens Lie lijkt het alsof de sector gevangen zit in een beweging naar alleen maar meer produceren. "Inmiddels concurreren deze kledingbedrijven met Chinese partijen als Shein en Temu, die nog sneller produceren. Dit staat verduurzaming in de weg."

ASN Impact Investors is de beheerder van de duurzaamheidsfondsen van ASN en valt net als ASN Bank onder de Volksbank. In totaal hebben de fondsen 4,2 miljard onder beheer. 70 miljoen daarvan was belegd in de kledingindustrie

Consumenten zijn bevattelijk voor de constante stroom aan nieuwe kleding, ziet Lie. "We weten van de schrijnende omstandigheden in fabrieken en de stranden die vol liggen met kledingafval. Toch zijn we geneigd om als we een winkelstraat inlopen nieuwe kleding te kopen."

De kledingindustrie hoort bij de meest vervuilende industrieën ter wereld. De uitstoot van broeikasgassen is hoog, net als de milieuvervuiling van land en water. Ook is polyesterkleding verantwoordelijk voor een groot deel van het microplasticprobleem. Die microplastics komen met name bij de eerste wasbeurten vrij, wat verder in de hand wordt gewerkt met 'fast fashion'.

Omdat de industrie niet snel genoeg verandert en consumenten dit niet afdwingen, ligt er wat Lie betreft een taak voor de overheid om negatieve effecten van de kledingindustrie tegen te gaan. In andere landen gebeurt dit ook. Zo wordt in Frankrijk gewerkt aan wetgeving waardoor 'fast fashion'-kledingstukken tot 10 euro per stuk duurder zouden kunnen worden.

Ook Europees wordt gewerkt aan een reeks wetten en regels om de verkoop van grote hoeveelheden goedkope kleding tegen te gaan. Zo wil de EU dat alle kledingstukken vanaf 2027 een digitaal productpaspoort hebben met gedetailleerde informatie over onder meer herkomst en uitstoot. Zo kan de consument een geïnformeerde keuze maken, is de gedachte.