Oud-radiomaker Cees van Zijtveld (81) overleden

Radiomaker Cees van Zijtveld is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf afgelopen vrijdag op 81-jarige leeftijd in Naarden.

In 1966 stapte hij over naar de AVRO, waar hij ruim veertig jaar werkte als een van de stemmen van radioprogramma Arbeidsvitaminen. Daarnaast was hij te horen als voice-over van AVRO's Toppop en andere televisieprogramma's van de AVRO. Ook werkte hij als stemacteur. In 2006 ging Van Zijtveld met pensioen.