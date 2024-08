Wikimedia Commons Het vierwoudstrekenmeer in Zwitserland

NOS Nieuws • vandaag, 02:22 Zwitserland looft geldprijs uit om munitie uit meren te halen

Het Zwitserse ministerie van Defensie gaat prijzengeld uitreiken aan de drie personen die met het beste idee komen om munitie uit Zwitserse wateren te halen. In meren in Zwitserland liggen duizenden tonnen aan kogels.

Het Zwitserse leger heeft jarenlang de meren gebruikt als stortplaats voor oude munitie, omdat men ervan overtuigd was dat het daar veilig kon worden weggestopt. Nu wil de overheid de oude bommen en kogels toch uit de meren halen, omdat het zorgt voor milieuschade en omdat veel munitie nog explosief is, en dus gevaarlijk.

Duizenden tonnen

Zo ligt er in het Vierwoudstrekenmeer, in de buurt van Luzern, ongeveer 3300 ton aan munitie. In het Meer van Neuchâtel, waar het leger regelmatig oefent met bommen, ligt zelfs 4500 ton.

Sommige van de kogels bevinden zich op een diepte van 150 tot 220 meter, maar in bijvoorbeeld het Meer van Neuchâtel ligt het slecht zes tot zeven meter diep. De beste drie ideeën voor een veilige en milieuvriendelijke oplossing om de munitie te bergen, delen de prijzenpot van zo'n 52.000 euro. De bergingsoperatie zal Zwitserland naar verwachting miljarden kosten.

Veilige manier

Het is al jaren bekend dat het Zwitserse leger munitie dumpt in haar meren. De laatste tijd zijn er steeds meer vragen over de veiligheid daarvan. Zo wordt het water en de bodem ook verontreinigd door de giftige stoffen in de kogels.

Tien jaar geleden kwam Zwitserland ook al met plannen om de munitie uit de meren te halen. De toen voorgestelde ideeën bleken te veel risico's met zich mee te brengen voor de ecosystemen in de meren. Ook is het bergen van munitie niet zonder gevaar, omdat de munitie de laatste jaren in steeds slechtere staat is geraakt en de kans bestaat dat het ontploft.