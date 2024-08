Politie maakt einde aan illegaal feest bij Terneuzen en voorkomt nieuwe poging

De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een illegale raveparty in Zeeland. Zo'n 200 mensen waren bij elkaar gekomen op het Kopje van Kanada, in de buurt van Terneuzen.

Verplaatsen

Aggregaat

Dat ging lastig, want er was geen stroom of muziek. Agenten hadden het aggregaat dat daarvoor moest zorgen ingenomen toen ze vermoedden dat het feest op een andere plek zou doorgaan. Maar ook al was er geen muziek, weer weigerden bezoekers te vertrekken.