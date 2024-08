Frans filmicoon Alain Delon (88) overleden

AFP Alain Delon toen hij in 2019 de Gouden Palm kreeg op het Filmfestival van Cannes

De Franse filmster Alain Delon is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat hebben Delons kinderen laten weten aan persbureau AFP. In de verklaring staat dat hij "thuis in Douchy vreedzaam is gestorven, in het bijzijn van zijn drie kinderen en zijn familie".

Delon was een van de beroemdste acteurs en societyfiguren in Frankrijk. Met zijn knappe uiterlijk, kenmerkende starende blik en zijn vele rollen als zwijgzame antiheld werd hij ook wel beschouwd als de Franse tegenhanger van de Amerikaanse acteur James Dean.

De filmster was bekend van titels als Il Gattopardo (1963), Le Samouraï (1967), La Piscine (1969) en Un Flic (1972). Hij werkte met gerenommeerde regisseurs als Visconti, Malle en Melville. In zijn leven waren vele vrouwen, onder wie de Duitse actrice Romy Schneider en het Nederlandse model Rosalie van Breemen, met wie hij eind vorige eeuw veertien jaar samen was.

Gedragsproblemen

De in 1935 in Sceaux geboren acteur had een ongelukkige en eenzame jeugd als kind van gescheiden ouders. Hij woonde een tijd bij pleegouders en na hun overlijden zat hij op verschillende kostscholen waarvan hij iedere keer wegens onhandelbaar gedrag werd weggestuurd.

Op zijn veertiende ging hij van school en ging hij werken in de slagerij van zijn stiefvader. Drie jaar later meldde hij zich bij de Franse marine en werd naar Indochina gestuurd, het huidige Vietnam, Laos en Cambodja. Ook hier kwam hij door zijn gedrag in de problemen. Hij zat elf maanden in een militaire gevangenis omdat hij ongedisciplineerd was. Uiteindelijk werd hij oneervol ontslagen uit de marine.

Spreek zoals je tegen mij praat, staar zoals je naar mij staart. Yves Allégret, regisseur

Het keerpunt in zijn leven kwam toen een vriendin, actrice Brigitte Aubert, hem voorstelde aan regisseur Yves Allégret, die hem een rol gaf in Send a woman when the devil fails.

"Ik had geen idee wat ik moest doen", zei Delon in een interview in GQ. "Allégret keek me aan en zei: 'Luister naar mij, Alain. Spreek zoals je tegen mij praat. Staar zoals je naar mij staart. Luister zoals je naar mij luistert. Acteer niet. Leef.' Het veranderde alles."

Het bleek inderdaad een goed advies want een jaar later al stond Delon tegenover de wereldberoemde actrice Romy Schneider in Christine.

Naar Amerika

Met hoofdrollen in Plein Soleil, een verfilming van Patricia Highsmiths boek The talented Mr. Ripley en Visconti's Rocco and his brothers was in 1960 ook zijn internationale doorbraak een feit. Delon maakte de grote oversteek, maar trok in Amerika weinig bezoekers naar de bioscoopzalen.

Na zes mislukte Hollywoodfilms keerde hij terug naar Frankrijk om in gangsterfilms als The Sicillian clan (1969) en Borsalino (1970) te spelen.

Ook produceerde en regisseerde hij films waarin hij zelf speelde, zoals Pour la peau d'un flic (1981) en Le battant (1983), die het goed deden in Frankrijk. Daarna werden zijn verschijningen op het witte doek minder frequent en eind jaren 90 stopte hij met acteren.

Politiek schandaal

Eind jaren 60 raakte Delon betrokken bij een groot politiek schandaal. Onder zijn beste vrienden bevonden zich criminele Joegoslaven en Corsicanen. Een van hen, Stevan Markovíc, organiseerde seks- en drugsfeestjes die bezocht werden door beroemdheden, onder wie Delon. Markovíc zou op die feestjes stiekem foto's van de gasten hebben genomen en ze daarmee hebben gechanteerd.

Toen Markovíc in 1968 dood werd gevonden in een container en er in zijn auto compromitterende foto's werden aangetroffen van de vrouw van presidentskandidaat Georges Pompidou werd Delon opgepakt en verhoord door de politie. Hij kwam al snel weer vrij omdat hij toen de moord gepleegd werd op de filmset van La piscine was.

Vanwege zijn reputatie als vrouwenverslinder heeft Delons privéleven altijd erg in de belangstelling gestaan. Tussen 1959 en 1963 was hij verloofd met Romy Schneider. Hij zou de actrice, die in 1982 overleed, later "de liefde van mijn leven" noemen.

Tijdens hun verloving had hij een relatie met de Duitse zangeres Nico, die samenwerkte met The Velvet Underground. Volgens Nico was hij de vader van haar zoon, maar Delon heeft dat altijd ontkend. Het kind werd tegen zijn wil in geadopteerd en opgevoed door zijn moeder en haar man.

'Paroles paroles'

In 1964 trouwde Delon met Nathalie Barthélémy, met wie hij ook een zoon kreeg. Tijdens dat huwelijk had hij een korte relatie met de Franse zangeres Dalida met wie hij later een grote hit zou hebben met het duet Paroles paroles.

Na hun scheiding in 1969 was hij vijftien jaar samen met actrice Mireille Darc. In 1987 ontmoette hij het Nederlandse model Rosalie van Breemen met wie hij veertien jaar samenbleef. Ze kregen twee kinderen, Anouchka en Alain-Fabien.

"Ik ben gemaakt voor het succes, maar niet om gelukkig te zijn", zei Delon over de vele vrouwen in zijn leven. Volgens Van Breemen leed de acteur aan zware depressies en had hij zelfmoordgedachten. "Het is voor hem en zijn omgeving heel erg. Maar niemand kan hem helpen", zei ze na de scheiding begin deze eeuw in een interview in De Telegraaf.

Brigitte Bardot

Een goed bewaard geheim bleef het al die jaren of Delon ook een amoureuze relatie had met Brigitte Bardot, met wie hij in 1961 in Les amours célèbres te zien was. Uiteindelijk onthulde hij dat dat niet het geval was. Wel waren ze goed bevriend en waren ze allebei aanhanger van de extreemrechtse politieke partij Front National. Delon was ook goed bevriend met Jean-Marie Le Pen, de voormalige leider van die partij.

In 2019 kreeg hij op het filmfestival van Cannes een ere-Palme d'Or voor zijn gehele oeuvre. Daar kwam van tevoren kritiek op van #MeToo-activisten, die de acteur vanwege opmerkingen uit het verleden bestempelden als vrouwenhater, homofoob en racist. Ondanks een petitie met 20.000 handtekeningen tegen het uitreiken van de prijs, kreeg Delon hem toch.

In 2022 interviewde Delon de Oekraïense president Zelensky voor een televisieprogramma over de oorlog in Oekraïne. Daarin sprak hij zijn steun uit aan Oekraïne en Zelensky nodigde de 86-jarige acteur uit om naar Kyiv te komen.