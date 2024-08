Man (61) aangehouden na vondst dode vrouw (84) in Oss

De politie heeft vannacht een 61-jarige man uit Veghel aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 84-jarige vrouw in Oss. Agenten troffen haar gistermiddag dood aan in haar woning. Die politie gaat uit van een misdrijf. Niet bekend is gemaakt wat de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer was.