ANP Lindsay van Zundert

NOS Schaatsen • vandaag, 09:15 • Aangepast vandaag, 09:39 Kunstschaatsster Van Zundert (19) stopt: 'Mijn hoogtepunten heb ik al gehad'

Al op 19-jarige leeftijd heeft Lindsay van Zundert besloten om haar sportcarrière te beëindigen. De kunstschaatsster vertegenwoordigde Nederland op de Olympische Winterspelen van 2022, waar ze achttiende werd.

"Ik ben best jong om te stoppen, maar het heeft geen zin meer om er zoveel geld en energie in te steken. Ik heb het maximale eruit gehaald. Meer kon ik niet geven", zegt Van Zundert op Schaatsen.nl, de website van schaatsbond KNSB.

De laatste tijd vielen haar prestaties tegen. "Mijn hoogtepunten heb ik al gehad", stelt ze.

ANP Van Zundert in actie bij de Winterspelen van Peking in 2022

Toen Van Zundert zestien was, debuteerde ze met een zestiende plek op het WK. "Ik vond het al geweldig dat ik erheen mocht en had nooit verwacht dat ik zou mogen deelnemen aan de vrije kür. Dat WK was een feestje", blikt ze terug.

Daar kwalificeerde de Brabantse zich als eerste Nederlandse kunstschaatsster in 46 jaar voor de Olympische Spelen. "Het halen van de Spelen was al van jongs af aan mijn grote doel. Vanaf het moment dat ik de vlag mocht dragen tot het laatste element van mijn vrije kür; het was een perfecte ervaring."

Twijfels

Na Peking was ze erg vermoeid en kwamen de eerste twijfels. "De Spelen had ik gehaald en daar had ik prachtige prestaties neergezet, maar ik had niet het gevoel dat ik nog beter zou kunnen presteren."

De 35-urige trainingsweken voelden steeds meer als een offer. Na een belabberd optreden op een Grand Prix in Japan in november vorig jaar, stopte ze abrupt met trainen. Ze vond een baantje in de horeca en nam afstand van de sport waar ze vanaf haar elfde zo'n beetje fulltime mee bezig was.

Dijkstra en Haanappel

Misschien was het anders gelopen als Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel nog hadden geleefd. De twee illustere voorgangers van Van Zundert in het kunstschaatsen overleden dit jaar.

ANP Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel in 2019

"Joan en ik waren één. We waren familie. Niet door bloed, maar wel door vriendschap. Dat zij wegviel, was een klap in mijn gezicht. Nooit meer die belletjes met Joan. Zij zou hebben geprobeerd mij over te halen door te gaan. Dan was er een kans geweest dat ik door was gegaan tot de Spelen van Milaan, zodat zij me daar had kunnen zien rijden. Helaas zat dat er niet meer in."

Toch kijkt ze tevreden terug op haar loopbaan: "Ik mag heel erg trots zijn, want ik heb mijn grootste doel behaald: de Spelen. Ik heb vier WK's gereden, twee EK's en ben zes keer Nederlands kampioene geworden."

Van Zundert wil actief blijven in de sport, via Stichting Kunstrijden Nederland. Die stichting werd opgericht door Haanappel en ook Dijkstra vervulde een belangrijke rol.

"Ik heb een mooie naam opgebouwd en zou veel kunnen betekenen voor jonge schaatsers", denkt Van Zundert. "Bovendien vind ik het heel belangrijk dat Joan en Sjoukje niet vergeten worden. Ik wil mijn bijdrage leveren aan de stichting en hun droom voortzetten."

In februari sprak Van Zundert in dit interview al haar twijfels uit over het voortzetten van haar carrière:

3:06 Keert kunstrijdster Van Zundert nog terug? 'Ik kies nu voor mezelf'