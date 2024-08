NOS Nieuws • vandaag, 04:21 Weer ontvoering Nigeria: twintig studenten meegenomen door gewapende mannen

In Nigeria zijn ten minste twintig studenten ontvoerd door gewapende mannen. Dat meldt de lokale politie.

De studenten waren onderweg naar het zuiden voor een geneeskundeconferentie toen hun voertuigen in een hinderlaag terechtkwamen in de staat Benue. De studenten zitten op de Universiteit van Maiduguri en de Universiteit van Jos, beide in het noorden van Nigeria.

Het was volgens persbureau AP niet direct duidelijk wie achter de ontvoering zit en waar de studenten nu zijn. De politie heeft hier niets over naar buiten gebracht.

Vaker ontvoeringen

In Nigeria worden regelmatig mensen ontvoerd, vooral in het noordwesten van het land. Gewapende groepen zien ontvoeringen als een snelle manier om geld te verdienen in een land waar het economisch slecht gaat. Ze komen met terreinwagens of op motoren, omsingelen scholen, dringen dorpen binnen en dwingen hele groepen mensen om met hen mee te gaan.

Sla de carrousel over NOS Vooral in het noordwesten van het land neemt het aantal ontvoeringen toe.

NOS Toename aantal massaontvoeringen in Nigeria.

Nigeria-onderzoeker Anietie Ewang van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zei eerder tegen de NOS dat de losgeldbedragen variëren van 100 tot 6000 euro per persoon. "De hoogte van het bedrag hangt af van de status en afkomst van een ontvoerde. Zo levert een zakenman of politicus meer op dan een schoolkind uit een gehucht."

In de media gaat de meeste aandacht uit naar de grootschalige ontvoeringen, vooral als er veel kinderen worden meegenomen. "Maar in de praktijk gebeurt het bijna dagelijks, en ook volwassenen zijn de dupe", zegt Ewang. "Mensen zijn nergens veilig, het gebeurt overal: thuis, tijdens het gebed in de moskee of onderweg."