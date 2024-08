Populaire online videogame Fortnite weer te spelen op iPhones en iPads

Fortnite, een van de populairste online videogames ter wereld, is weer te spelen op iPhones en iPads in de Europese Unie. Vandaag bracht de ontwikkelaar van het spel, Epic Games, een eigen winkel voor downloads uit.

Zo is de game voor de eerste keer in vier jaar tijd weer op producten van Apple verkrijgbaar. De ontwikkelaar en het techbedrijf waren jarenlang verwikkeld in een juridische strijd.

Eigen betaalsysteem

In 2020 werd Fortnite door Apple uit de App Store verwijderd, nadat Epic Games had geprobeerd om met een eigen betalingssysteem de verplichte afdrachten aan Apple te omzeilen. Dat was tegen de regels van het techbedrijf in. Epic Games spande vervolgens een rechtszaak tegen Apple aan in de Verenigde Staten, maar verloor die.