ANP Niki Wories

NOS Schaatsen • vandaag, 12:52 Wories na twee jaar terug als kunstschaatsster: 'Kan de sport nog niet loslaten'

Niki Wories gaat het weer proberen als kunstschaatsster. Dat meldt de schaatsbond. De 28-jarige Almeerse zette in het voorjaar van 2022 een punt achter haar carrière, maar "ik heb gemerkt dat ik de sport nog niet kan loslaten".

Haar rentree op het ijs betekent dat ze per 1 oktober stopt als disciplinemanager Kunstschaatsen bij de schaatsbond, een baan waaraan Wories in juni 2022 was begonnen.

Nooit Winterspelen

Wories wist zich nooit te kwalificeren voor de Winterspelen, maar kwam wel twee keer in actie op een wereldkampioenschap. Tijdens de WK in Shanghai in 2015 eindigde ze als 32ste op de korte kür. Een jaar later haalde ze de finale in Boston, waar ze zich na twee programma's op de 22ste plaats terugvond.

De zesvoudig Nederlands kampioene is nu op trainingskamp in het Franse Duinkerken, waar ze zich onder leiding van coach en oud-rijder Thomas Kennes voorbereidt op de wedstrijden. In haar achterhoofd heeft ze de WK van volgend jaar, opnieuw in Boston.