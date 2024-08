In een week drie beschietingen op plein in Amsterdam 

Afgelopen nacht is opnieuw een pand beschoten op het Waterlandplein in het stadsdeel Amsterdam-Noord. Woensdagavond werd dezelfde horecagelegenheid onder vuur genomen, en eerder werden kogels afgevuurd op een naastgelegen pand.

En in de nacht van zondag op maandag was een naastgelegen vishandel het doelwit. Toen kreeg de politie rond 03.00 uur melding van schoten. Bij alle drie de beschietingen raakte niemand gewond.

Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de drie incidenten, daar doet de politie nu onderzoek naar. "Het is opvallend dat het zo kort op elkaar gebeurt op hetzelfde plein", zegt een woordvoerder. "We zijn nu geïnteresseerd of mensen weten dat daar iets speelt, bijvoorbeeld een conflict."