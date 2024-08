Kenia verwijdert standbeelden beroemde atleten: 'Ontwerp is gênant'

De autoriteiten van de Keniaanse stad Eldoret hebben de standbeelden van drie atleten weggehaald nadat er veel kritiek was gekomen op het ontwerp ervan. Verschillende hooggeplaatste functionarissen noemden de beelden "gênant" en "een slecht uitgevoerde grap" omdat de beelden totaal niet lijken op wat ze zouden moeten voorstellen.

De standbeelden werden vorige week onthuld op de dag dat Eldoret officieel stadsrechten kreeg. Meerdere Keniaanse hardloopkampioenen komen uit de stad, of wonen er. Doordat Eldoret op 2100 meter ligt, is het de ideale trainingsplek voor middellange- en langeafstandsatleten.

Om de rijke sportgeschiedenis van de stad te eren werden de standbeelden geplaatst. De autoriteiten hebben nooit expliciet gezegd wie de beelden moesten voorstellen, maar het was duidelijk dat het ging om onder anderen de olympische kampioenen Faith Kipyegon (1500 meter) en Eliud Kipchoge (marathon).

De verontwaardiging onder de bevolking over de standbeelden bereikte de overheid en hoge regeringsfunctionarissen zorgen er vervolgens voor dat de beelden verwijderd werden. Of er nieuwe beelden gemaakt gaan worden is niet bekend.