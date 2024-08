AFP Onder meer met helikopters werd na de crash gezocht naar de piloten

NOS Nieuws • vandaag, 03:15 Twee piloten dood bij crash straaljagers in Frankrijk

Twee straaljagers zijn gisteren op elkaar gebotst in het noordoosten van Frankrijk. Daarbij zijn twee piloten om het leven gekomen. Een derde piloot heeft het ongeluk overleefd, melden de Franse autoriteiten.

Volgens Franse media was een van de twee slachtoffers een piloot in opleiding en de ander een instructeur. Ze zaten samen in een van de vliegtuigen.

Volgens de Franse luchtmacht botsten de twee Rafale gevechtsvliegtuigen op elkaar toen ze terugkeerden uit Duitsland waar ze waren bijgetankt. Ze stortten neer in de buurt van Colombey-les-Belles, een plaats in de buurt van Nancy. De vliegtuigen waren gestationeerd op de basis Saint-Dizier in het noordoosten van Frankrijk.

De overlevende piloot zat in de andere straaljager. Hij had zich voor de crash uit het toestel bevrijd met zijn schietstoel. Hij werd snel gevonden. De piloot was gewond, maar bij bewustzijn. Naar de inzittenden van het andere toestel werd daarna de hele dag gezocht. Daarbij werden het leger, de politie, de brandweer en civiele reddingsdiensten ingezet.

Iets voor middernacht liet de Franse president Macron weten dat de twee vermiste piloten dood waren teruggevonden.

Het is nog onduidelijk waardoor de vliegtuigen met elkaar in botsing kwamen. Ongevallen met Rafale-gevechtsvliegtuigen zijn volgens Franse media relatief zeldzaam. In 2007 stortte een toestel neer in het departement Corrèze, waarbij een piloot om het leven kwam. In 2009 kwamen twee toestellen met elkaar in botsing voor de kust van Perpignan. Daarbij kwam één inzittende om het leven.