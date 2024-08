Eugènie Herlaar, eerste vrouwelijke presentator NOS Journaal, overleden

Eugènie Herlaar, de eerste vrouwelijke presentator van het NOS Journaal, is vanochtend na een kortdurend ziekbed overleden. Dat laat haar familie aan de NOS weten. Ze was 84 jaar.

Begin jaren 60 schreef ze "in een dolle bui" een brief aan de hoofdredactie van het NOS Journaal, met de vraag hoe het kon dat er geen vrouwenstem bij het journaal te horen was. In 1965 mocht ze aan de slag, eerst achter de schermen, maar later werd ze verslaggever en nieuwslezer.