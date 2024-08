Acht jaar cel en tbs voor verkrachting Almere-Haven

Een 48-jarige man uit Almere is veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Vorig jaar juli verkrachtte hij een vrouw langdurig in Almere-Haven. De rechtbank veroordeelde de man ook tot het betalen van een schadevergoeding van 25.000 euro aan zijn slachtoffer.

"Toen ik haar voor het eerst weer zag, wist ik meteen: ik krijg mijn moeder nooit meer terug", zei de dochter van het Almeerse slachtoffer in de rechtbank. "Ze is stukgemaakt."

De vrouw had drie maanden ervoor een kleinkind gekregen. "Ze werkte, was een levenslustige vrouw. Maar sinds de gewelddadige verkrachting is haar leven voorgoed verwoest en is ze onherkenbaar geworden. Ze leeft volledig in angst, mijn moeder is mijn moeder niet meer", aldus haar dochter.