Persbureau Meter Politie op de wegen rond Vries

In samenwerking met RTV Drenthe NOS Nieuws • vandaag, 16:39 Zoektocht politie na vondst dode vrouw in Groningen

De politie heeft een grote zoektocht opgezet naar een man die mogelijk betrokken is bij de dood van een vrouw in Groningen. Naast tal van politieauto's en speurhonden zijn daarbij aan het eind van de ochtend ook twee helikopters ingezet. De actie concentreerde zich rond het Drentse dorp Vries, ruim twintig kilometer ten zuiden van Groningen.

Het lichaam van de vrouw werd vanochtend rond 10.30 uur aangetroffen in een woning aan het Linnaeusplein in de Groningse Oosterparkwijk, meldt RTV Noord. Zij is volgens de politie "onder verdachte omstandigheden overleden". Over haar identiteit is geen duidelijkheid.

De politie stelde naast het gebruikelijke forensisch onderzoek ook een buurtonderzoek in. Bij de zoektocht rond Vries werd de Dienst Speciale Interventies ingezet, wat in de regel gebeurt als het dreigingsniveau hoog is.

Volgens RTV Drenthe werd een deel van het bos bij Vries afgesloten voor alle verkeer. Een aantal bewoners van het gebied is "uit voorzorg" uit huis gehaald door de politie.

Inmiddels lijkt de zoektocht voorbij. Of er iemand is opgepakt, is niet bekendgemaakt.