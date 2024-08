NOS

NOS Nieuws • vandaag, 06:00 Zeker honderd video's van 'treinrukkers' op pornoplatforms: 'Walgelijk en onacceptabel'

"De 20 minuten durende treinrit van Almere naar Amsterdam maakt me iedere keer weer helemaal geil", zegt de maker van een pornografische video op X terwijl hij in de trein zijn piemel uit zijn broek haalt. En dat is lang niet het enige traject waarop 'treinrukkers' actief zijn.

Online zijn meer dan honderd video's te vinden van mannen die zich aftrekken in een Nederlandse trein. Deze video's zijn opgenomen met telefoons in coupés, waar soms ook nietsvermoedende reizigers in beeld worden gebracht. In ongeveer de helft van de gevallen komt de maker ook klaar.

De beelden worden vaak achter een betaalmuur gedeeld op pornoplatforms als F2F en OnlyFans. Daar kunnen gebruikers eigen seksuele content uploaden die volgers tegen betaling kunnen kijken. Op het publiek toegankelijke X zijn korte fragmenten te zien als teaser. Soms worden die daar miljoenen keren bekeken, blijkt uit onderzoek van de NOS.

Volgens gebruikers van de platforms passen de video's in een trend. De NS herkent het "relatief nieuwe probleem" en noemt de filmpjes walgelijk en onacceptabel. Ook bij vakbond FNV, die onder meer spoorpersoneel bijstaat, is het fenomeen bekend.

Deze geblurde afbeeldingen geven een indruk van wat in de video's te zien is:

"De populariteit van dit soort video's - ook in de trein - heeft met name in het afgelopen jaar een vlucht genomen", zegt Tommy Baljet van The REPEAT Agency. Hij is de manager van meerdere grote OnlyFans-sterren. "Dit soort filmpjes leveren drie tot vier keer meer op dan een gewone video van twee mensen die seks hebben in een kamer. Ook omdat ze vaak op verzoek worden uitgevoerd, waar dan een hogere betaling tegenover staat."

Volgens Baljet zijn de treinvideo's vooral in Nederland populair. In Amerika zijn juist parkeerplaatsen een veelgebruikt decor. "Maar hier is het ov goed geregeld. In de tram en bus is het erg druk, maar in de trein heb je meer privacy door de hoge banken."

Spannend en lucratief

Dat herkent een Amsterdamse maker van een treinvideo ook. Een teaser van elf seconden waarin hij zijn broek laat zakken en zijn geslachtsdeel grijpt werd op X bijna 2,5 miljoen keer bekeken. "Het was mijn best-bekeken video ooit", zegt hij. "Ik doe het omdat het spannend is voor fans en kijkers. Hoe meer views, hoe meer fans, hoe beter."

OnlyFans-maker Roxy waagt zichzelf niet aan dit genre, maar herkent de populariteit. "Video's opgenomen in de openbare ruimte zijn altijd al een populaire categorie geweest in de mainstream porno-industrie. Maar nu is het ook op deze platformen een hype. Ik vind het shocking dat de locaties steeds extremer worden, want je kan er omstanders echt mee belemmeren."

En precies daar zit volgens de Amerikaanse psycholoog Stacey Litam van Cleveland University de spanning. Ze deed onderzoek naar OnlyFans-gebruikers. "Het gaat om de spanning van het eventueel betrapt worden die seksuele opwinding kan veroorzaken", zegt ze. "Daarnaast gaan makers van deelplatformen als F2F en OnlyFans steeds verder om hoge kijkaantallen en daarmee hoge inkomsten te genereren."

Only Fans, het platform waarbij je als gebruiker zelf seksueel getint beeldmateriaal online kan zetten, bestaat sinds 2016. Het platform heeft 210 miljoen geregistreerde gebruikers. Zo'n 16.000 gebruikers verdienen volgens de laatste jaarcijfers meer dan 50.000 euro per jaar.

Masturberen in het openbaar is verboden volgens het Nederlandse strafrecht. Recent is de wet op dit punt aangepast. Onder het oude artikel uit het Wetboek van Strafrecht, dat geldig was tot 1 juli, werd een (rijdende) trein niet als 'een openbare plaats' beschouwd. Tegenwoordig is dat volgens de definitie van 'in het openbaar' mogelijk wel het geval, denkt strafrechtadvocaat Rosalie Rijkhoff.

Toch weerhoudt het makers er dus niet van om dit soort content te blijven posten. Integendeel: de filmpjes doen het goed op de deelplatforms, juist omdat ze niet mogen. "Mensen vinden het idee dat je betrapt kan worden spannend", zegt maker Anna Bron. "En dus verdiende ik aan die video het dubbele.'

"Het is goed dat het strafbaar is, maar dat maakt het dus ook spannend om ermee weg te komen", zegt OnlyFans-maker Marvin Mason. "We willen allemaal de regels breken."

Patronen zichtbaar

De NS is bekend met de seksvideo's, maar zegt ook dat de omvang van het verschijnsel nog niet helemaal duidelijk is. "Nu blijkt dat het misschien wel vaker voorkomt dan wij denken", zegt woordvoerder Erik Kroeze. Het spoorbedrijf wil daarom gaan onderzoeken hoeveel van dit soort video's online staan en met justitie en politie nagaan of hier meer tegen gedaan moet worden.

"De NS doet bij videoplatformen weleens verzoeken om beelden te laten verwijderen waarop zaken te zien zijn die niet in een trein thuishoren", zegt Kroeze. "Dat lukt soms wel, maar naarmate het platform achter een betaalmuur zit, of de beelden op plekken staan die wij niet kennen, is het lastiger om het offline te krijgen."

Sinds de veroordeling van de 'Hoornse treinrukker' in 2022 kijkt de NS live mee op enkele treinen waar patronen zichtbaar zijn van mensen die zorgen voor onveilige situaties. Dat kan gaan om intimidatie van treinpersoneel, maar bijvoorbeeld ook om seksuele intimidatie. Om hoeveel treinen het gaat wil de NS niet zeggen. Na het incident in Hoorn heeft de NS geen aangifte meer gedaan van zogenoemde 'treinrukkers'.