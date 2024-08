Man met mes valt moeder en dochter (11) aan in Londen, beveiliger springt ertussen

Een gewapende man heeft gisteren in Londen een 11-jarig meisje en haar 34-jarige moeder neergestoken. Dat gebeurde op het toeristische Leicester Square in het centrum van de Britse hoofdstad.

Het meisje liep ernstige verwondingen op, maar is buiten levensgevaar. Haar moeder raakte lichtgewond.

De politie heeft een 32-jarige man opgepakt in verband met de mesaanval. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat hij een terroristisch motief had. Ook zou de man zijn slachtoffers niet kennen. De politie onderzoekt wat de reden van de aanval was.