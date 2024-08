NH Media

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 15:09 Veel kwallen langs de Nederlandse kustlijn door oostenwind

Op deze warme dag zoeken veel mensen de koelte van de zee en het briesje op het strand op. Maar dat verkoelende briesje leidt ook tot flink wat kwallen in het water, waardoor een duik in de zee niet zonder risico op een beet is.

Volgens Kwallenradar.nl, een website die het aantal kwallen in de Nederlandse zee voorspelt, zijn er vandaag langs de hele kustlijn van Nederland veel kwallen. Dat komt door de oostenwind, zegt Ernst Brokmeijer van de Reddingsbrigade in Zandvoort tegen de regionale omroep NH. "De aflandige wind zorgt dan voor een onderstroom, die kwallen richting de kust beweegt."

Wat te doen bij een kwallenbeet?

In de meeste gevallen is het niet ernstig als je gebeten wordt door een kwal. Het veroorzaakt hooguit jeuk en een zwelling. Spoel je huid dan af met zout water, niet met zoet (drink)water. Als resten van tentakels zijn achtergebleven op je huid, kun je die weghalen met een pincet of een handschoen.

Om de jeuk en het branderige gevoel te verlichten, kan je de huid insmeren met mentholpoeder of een crème met verzachtende werking. Bij andere klachten zoals hoofdpijn en overgeven, is het wel het advies om medische hulp in te schakelen. Dan kan sprake zijn van een allergische reactie.

Een hardnekkig gerucht is dat urine de pijn van een kwallenbeet zou verlichten. Dat is niet waar: de zuurgraad van de urine kan de pijn zelfs verergeren.