Vrouw komt onder eigen auto en overlijdt

Een vrouw uit Deurne is onder haar eigen auto terechtgekomen en overleden. De 74-jarige vrouw parkeerde vanmiddag bij thuiskomst de auto op haar oprit. Niet lang daarna rolde de auto achteruit over de vrouw heen.

Verschillende omstanders zagen volgens Omroep Brabant het ongeluk gebeuren. Een buurvrouw vertelt dat het om een oudere vrouw ging, die alleen in haar huis woonde. Het ongeluk zelf heeft ze niet gezien, maar was er wel getuige van hoe de politie de auto naar voren rolde om te proberen de vrouw te bevrijden. "De motor draaide toen nog", zegt de aangeslagen buurvrouw.

Traumahelikopter

Andere voorbijgangers hadden niet meteen door dat het om een ongeluk ging. "We zagen wel armen en benen, maar dachten in eerste instantie dat het een pop was of iemand die olie uit de auto liet lopen." Toen ze zagen dat het mis was, belden ze de politie.