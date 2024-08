NOS | Jeroen van Eijndhoven

NOS Nieuws • vandaag, 17:13 Gasprijs gestegen naar hoogste niveau sinds december

De Europese gasprijs is in een week tijd meer dan 10 procent gestegen. Gas kost vandaag ruim 40 euro per megawattuur op de groothandelsmarkt. Het is voor het eerst sinds december dat de gasprijs weer boven de 40 euro uitkomt.

Wel is het nog altijd veel minder dan tijdens de energiecrisis in 2022. In augustus van dat jaar kwam de gasprijs zelfs kortstondig boven de 300 euro uit.

De stijgende gasprijs komt vooral door zorgen over de mogelijke verstoring van de levering van Russisch gas aan Europa. Die levering is grotendeels al gestopt door de oorlog die Rusland tegen Oekraïne begon. Maar sommige landen, zoals Oostenrijk en Hongarije, krijgen nog steeds Russisch gas via pijpleidingen die via Oekraïne gaan.

Gevechten Rusland-Oekraïne

Juist bij de Russische grensstad Soedzja, op de plek waar die pijp van Rusland naar Oekraïne ligt, wordt nu gevochten. Oekraïense troepen hebben daar de afgelopen dagen op Russisch grondgebied aanvallen uitgevoerd.

Een hogere gasprijs op de groothandelsmarkt betekent niet dat alle consumenten ook meteen meer gaan betalen voor hun gasverbruik. Met een vast contract ligt je gasprijs voor bijvoorbeeld een jaar of langer vast. En met een variabel contract wordt de prijs meestal ieder kwartaal of halfjaar aangepast.

Mensen met een dynamisch contract betalen wel de dagprijs voor gas. Zij zullen nu dus wat meer moeten betalen dan een paar weken geleden. In de zomer wordt maar weinig gas gebruikt, omdat we onze huizen niet hoeven te verwarmen. Van alle huishoudens heeft 54 procent een vast energiecontract, 42 procent variabel en 4 procent dynamisch.