Opgelicht met telefoonnummer van de bank: 'Leek alsof ik gehypnotiseerd werd'

Niet strafbaar

Je voordoen als iemand anders via telefoon of sms (spoofing) of e-mail (phishing) is op zich niet strafbaar. Iemand die je zo hebt benaderd vervolgens oplichten en diens rekening plunderen is dat wel. Omdat er steeds meer mensen via spoofing werden opgelicht, wilden de ministeries van Justitie en Economische Zaken drie jaar geleden regelen dat telecomproviders meer mogelijkheden krijgen om nummers te blokkeren die bij spoofing worden gebruikt.

Maar om dat mogelijk te maken moet de telecomwet worden aangepast, door onder meer duidelijk te omschrijven wanneer nummers wel en niet geblokkeerd mogen worden, en om welke nummers het gaat.

Wanneer de wet wordt aangepast, is nog niet duidelijk. Als het wetsvoorstel klaar is, moet het nog voor advies naar de Raad van State, laat het ministerie van Economische Zaken weten. Pas daarna kunnen de Tweede en Eerste Kamer erover beslissen. Het is nog onduidelijk wanneer dat gebeurt.