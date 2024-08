News7 De arrestatie van Karlson

NOS Nieuws • vandaag, 14:58 Australiër overleden wiens theatrale arrestatie jaren later een meme werd

Jack Karlson besloot niet rustig met de politie mee te gaan toen hij in 1991 werd gearresteerd in een Chinees restaurant in Brisbane. Nadat hij buiten de tv-camera's had gezien, besloot hij er een vertoning van te maken. Het optreden kreeg jaren later een wereldwijd publiek toen het een meme werd die elke Australiër kan citeren. Nu is hij overleden.

De politie had Karlson opgepakt in het restaurant omdat agenten vermoedden dat hij een notoire eetpiraat was. Dat was een persoonsverwisseling en dus zette Karlson zijn verontwaardiging groots aan toen hij werd weggevoerd.

"Zo gaat het dus in een democratie!", schmiert Karlson in sonore stem terwijl agenten hem op de achterbank proberen te krijgen. Om er vervolgens minder hoogdravend aan toe te voegen: "Haal uw hand van mijn penis! Deze kerel raakte mijn penis aan mensen!"

Bekijk hier hoe de arrestatie verliep:

0:22 De arrestatie van Australiër Jack Karlson in 1991 die een meme werd

Karlson eiste ook een verklaring waarom hij werd weggevoerd. "Wat is de aanklacht? Een Chinese maaltijd eten? Een overheerlijke Chinese maaltijd?!"

En passant complimenteert hij daarna een van de agenten cynisch met zijn stevige grip. "Prima hoofdklem meneer. Ik merk dat u uw judo goed kent. Prima."

De beelden uit 1991 gingen viraal toen ze in 2009 op internet werden gezet. "Succulent Chinese meal" werd net als "democracy manifest" een gevleugelde term in Australië en ver daarbuiten.

Onder de invloed van 'druivensap'

Lang was niet duidelijk wie de anonieme arrestant was of wat hij misdaan had, maar toen Karlson zich meldde molk hij zijn betrokkenheid met genoegen uit. Hij leende zijn naam aan een wijn die 'Haal uw hand van mijn pinot noir' heette, verkocht schilderijen van zichzelf en speelde de arrestatie na voor een videoclip van The Chats.

Karlson liet zich ook smakelijk interviewen over het incident. Zo legde hij uit dat hij zijn kans had gegrepen toen hij alle media-aandacht zag. "Ik zag het als een manier om mijn onschuld te bewijzen. Ze sleurden me weg alsof ik een internationale gangster was. Ik werd daarbij wel enigszins beïnvloed door wat druivensap", gaf hij toe over zijn dronkemanstirade.

Eenmaal op het politiebureau moesten agenten hem al snel weer laten gaan toen bleek dat ze de verkeerde hadden. Al wil dat niet zeggen dat Karlson zelf brandschoon was: in de loop der jaren zat hij meerdere keren vast voor kleine vergrijpen. Het belemmerde de schavuit niet volksheld te worden in Australië.

Laatste toost

"Hij heeft een volwaardig en kleurrijk pad bewandeld, ondanks de moeilijkheden die hij meemaakte", reageert zijn familie in een overlijdensbericht. "Hij leefde volgens het motto 'Altijd blijven lachen'."

De familie laat weten dat Karlson, die meerdere keren uit gevangenissen ontsnapte, ook in het ziekenhuis zijn streken nog niet was verloren: "Hij probeerde een aantal keer weg te komen door alle bedrading los te trekken."

Karlson overleed woensdag op 82-jarige leeftijd aan kanker. Tijdens de ziekenhuisbehandeling had hij familie nog geregeld gevraagd stiekem zijn pijp te brengen. "Als laatste toost hebben we hem nog een slok wijn in zijn infuus gegeven."