X / @Berliner_Fw Brandweer bij het appartement van een van de omgekomen patiënten in de Berlijnse wijk Plänterwald

NOS Nieuws • vandaag, 17:27 Arts opgepakt die vier patiënten zou hebben gedood in Berlijn

De Duitse politie heeft een arts opgepakt die in Berlijn vier patiënten zou hebben gedood. Vervolgens zou hij hun woningen in brand hebben gestoken om zijn daden te verdoezelen.

De 39-jarige man, die werkt in de palliatieve zorg, wordt verdacht van brandstichting en vier gevallen van doodslag, aldus het parket in Berlijn. Het is nog onduidelijk hoe de patiënten om het leven zijn gekomen.

De vier doden

Het eerste slachtoffer kwam 11 juni om het leven in de Berlijnse wijk Neuköln. Toen de brandweer arriveerde, leefde de 87-jarige inwoonster nog. Ze werd gereanimeerd maar overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Een kleine maand later zou de arts zijn volgende slachtoffer hebben gemaakt, een paar straten verderop in dezelfde wijk. Ditmaal zou zijn poging om de woning in brand te steken zijn mislukt, aangezien het vuur al snel doofde. Nadat de arts dat had opgemerkt, zou hij familieleden van de vrouw hebben gebeld en hebben beweerd dat hij voor haar appartement stond en niemand opendeed.

Op 15 juli zou de verdachte weer hebben toegeslagen in Neuköln. Daar doodde hij volgens de politie een 94-jarige vrouw, waarna hij de keuken in brand zou hebben gestoken. Het laatste slachtoffer werd 24 juli gevonden in haar uitgebrande appartement in de wijk Plänterwald.

Rol van slachtoffers

Aanvankelijk ging het Duitse Openbaar Ministerie uit van brandstichting met dood tot gevolg. "Maar geleidelijk aan zagen we een patroon ontstaan. We konden veel verbanden zien en schakelden opnieuw de politie in", zegt een woordvoerder tegen de Duitse regionale omroep rbb24. Een van de slachtoffers zou inmiddels zijn opgegraven voor onderzoek naar de doodsoorzaak.